ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция составила 405 админпротоколов из-за нарушения карантина в Украине

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:49
Полиция составила 405 админпротоколов из-за нарушения карантина в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также полиция открыла 6 уголовных производств

Полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, полиция составила административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей).

"Правоохранители продолжают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения.

Также РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации рассказали о принятии решения о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Отметим, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.

В Киеве запаса масок хватает на 7-10 дней, - КГГА Коронавирус в Украине: Минздрав получил 316 подозрений, 26 подтвердили
Новости Украины карантиннарушенияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь