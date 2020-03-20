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Поліція склала 405 адмінпротоколів через порушення карантину в Україні

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:49
Поліція склала 405 адмінпротоколів через порушення карантину в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також поліція відкрила 6 кримінальних проваджень

Поліцейські склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину в Україні через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зокрема, поліція склала адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей).

"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірус, з них підтвердили 26 випадків зараження.

Також РБК-Україна у Київської міської державної адміністрації розповіли про прийняття рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

Зазначимо, у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах.

У Києві запасу масок вистачає на 7-10 днів, - КМДА Коронавірус в Україні: МОЗ отримав 316 підозр, 26 підтвердили
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