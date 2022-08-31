UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция опровергла фейк о "мобилизации" женщин в Харькове

Фото: Полиция опровергла фейк о "мобилизации" женщин в Харькове (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты начали распространять фейк, что в Харькове началась "мобилизация" женщин в ряды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в эфире национального телемарафона начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошка.

"Мы на эти провокации не реагируем. Мы слышали об этом. Уже много мемов по этому поводу", - заявил Тимошко.

Подобные фейки начали распространяться в социальных сетях пропагандистских Telegram-каналов. Публиковали якобы "повестки", которые выписывают женщинам, потому что по утверждению оккупантов, "мужчин в городе не осталось".

Напомним, что Россия распространяет фейковый "документ" об огромных потерях ВСУ. В документе допущено много ошибок, а также большое количество россиян.

Также роспропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" после взрывов в Крыму. Для этого российские медиа массово распространяют слова итальянского журналиста Доменико Квирико.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковполицияВойна в Украине