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Поліція спростувала фейк про "мобілізацію" жінок у Харкові

Фото: Поліція спростувала фейк про "мобілізацію" жінок у Харкові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти почали поширювати фейк, що у Харкові розпочалась "мобілізація" жінок до лав ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ в ефірі національного телемарафону начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка.

"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу", - заявив Тимошко.

Подібні фейки почали ширитись у соціальних мережах пропагандистських Telegram-каналів. Публікували начебто "повістки", які виписують жінкам, бо за твердженням окупантів, "чоловіків у місті не залишилось".

Нагадаємо, що Росія поширює фейковий "документ" про величезні втрати ЗСУ. В документі допущено багато помилок, а також велика кількість росіянізмів.

Також роспропаганда залякує світ "третьою світовою війною" після вибухів у Криму. Для цього російські медіа масово поширюють слова італійського журналіста Доменіко Квіріко.

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