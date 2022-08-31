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Полиция опровергла фейк о "мобилизации" женщин в Харькове

Новина українською →
Харьков, Среда 31 августа 2022 21:47
Полиция опровергла фейк о "мобилизации" женщин в Харькове Фото: Полиция опровергла фейк о "мобилизации" женщин в Харькове (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты начали распространять фейк, что в Харькове началась "мобилизация" женщин в ряды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в эфире национального телемарафона начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошка.

"Мы на эти провокации не реагируем. Мы слышали об этом. Уже много мемов по этому поводу", - заявил Тимошко.

Подобные фейки начали распространяться в социальных сетях пропагандистских Telegram-каналов. Публиковали якобы "повестки", которые выписывают женщинам, потому что по утверждению оккупантов, "мужчин в городе не осталось".

Напомним, что Россия распространяет фейковый "документ" об огромных потерях ВСУ. В документе допущено много ошибок, а также большое количество россиян.

Также роспропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" после взрывов в Крыму. Для этого российские медиа массово распространяют слова итальянского журналиста Доменико Квирико.

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