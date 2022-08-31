Поліція спростувала фейк про "мобілізацію" жінок у Харкові

Російські окупанти почали поширювати фейк, що у Харкові розпочалась "мобілізація" жінок до лав ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ в ефірі національного телемарафону начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка.

"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу", - заявив Тимошко.

Подібні фейки почали ширитись у соціальних мережах пропагандистських Telegram-каналів. Публікували начебто "повістки", які виписують жінкам, бо за твердженням окупантів, "чоловіків у місті не залишилось".