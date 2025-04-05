UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ми побачили справжнє пекло: поліція показала перші кадри після обстрілу Кривого Рогу

Фото: поліція на місці удару в Кривому Розі (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 4 квітня Кривий Ріг опинився під масованим ударом з боку Росії. Правоохоронці оприлюднили відео після удару російською ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Учора, за словами Білошицького, ціллю росіян у Кривому Розі стали діти. Він зазначив, що це був звичайний весняний вечір, коли люди поверталися з роботи, готували вечерю або гралися з дітьми на вулиці. І саме у цей момент терористи випустили ракету по центру мікрорайону, влучивши поруч із дитячим майданчиком і не залишивши шансів тим, хто опинився поблизу.

"Ми (патрульна поліція, - ред.) негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб", - зауважив він.

 

Він повідомив, що внаслідок влучання ракети були пошкоджені житлові будинки, автівки та школи.

"Вбито 18 людей, серед них - 9 дітей. Постраждалих - понад 60. Цього ворогові виявилося замало. За кілька годин на Кривий Ріг налетіла зграя "Шахедів". Один з них влучив у приватний будинок, забравши життя літньої жінки", - підсумував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Росія вдарила по Кривому Рогу

Детальніше про вчорашню атаку на місто можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Європейському Союзі відреагували на ракетний удар Росії по Кривому Рогу. Міжнародна спільнота засудила російський удар по житловому району міста.

Український президент Володимир Зеленський також відреагував на черговий удар Російської Федерації, а також він заявив, що "неприємно здивований" через заяву США щодо атаки на Кривий Ріг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігПоліція КиєваВійна Росії проти УкраїниОкупанти