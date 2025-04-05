Ми побачили справжнє пекло: поліція показала перші кадри після обстрілу Кривого Рогу

Учора, за словами Білошицького, ціллю росіян у Кривому Розі стали діти. Він зазначив, що це був звичайний весняний вечір, коли люди поверталися з роботи, готували вечерю або гралися з дітьми на вулиці. І саме у цей момент терористи випустили ракету по центру мікрорайону, влучивши поруч із дитячим майданчиком і не залишивши шансів тим, хто опинився поблизу.

"Ми (патрульна поліція, - ред.) негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб", - зауважив він.

Він повідомив, що внаслідок влучання ракети були пошкоджені житлові будинки, автівки та школи.

"Вбито 18 людей, серед них - 9 дітей. Постраждалих - понад 60. Цього ворогові виявилося замало. За кілька годин на Кривий Ріг налетіла зграя "Шахедів". Один з них влучив у приватний будинок, забравши життя літньої жінки", - підсумував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.