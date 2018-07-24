Полиция Одессы открыла дело по факту отравления в детсаду

Сейчас в медучреждении Одессы проходят лечение двое воспитанников детсада

Полиция Одессы открыла дело по факту отравления в детском саду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.

Как отмечается, в ходе мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию об отравлении в одном из детсадов в Приморском районе города, где якобы отравились около 50 детей.

В ходе проверки информации правоохранители установили, что сейчас в медучреждении проходят лечение двое воспитанников указанного детского сада с диагнозом "острый гастроэнтероколит", обстоятельства заболевания устанавливаются. На данный момент родители в органы полиции с заявлением не обращались.

По указанному открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию об отравлении в детском садике Одессы.