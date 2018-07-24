Поліція Одеси відкрила справу за фактом отруєння у дитсадку

Наразі в медзакладі Одеси лікування проходять двоє вихованців дитсадка

Поліція Одеси відкрила справу за фактом отруєння у дитячому садку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Як зазначається, у ході моніторингу інтернет мережі правоохоронці виявили публікацію про отруєння в одному з дитсадків у Приморському районі міста, де нібито отруїлися близько 50 дітей.

У ході перевірки інформації, правоохоронці встановили, що наразі в медзакладі лікування проходять двоє вихованців вказаного дитсадка з діагнозом "гострий гастроентероколіт", обставини захворювання встановлюються. Наразі батьки до органів поліції із заявою не звертались.

За вказаним відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція перевіряє інформацію про отруєння в дитячому садку Одеси.