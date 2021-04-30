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Полиция объявила зачистку Одесской области от криминалитета

Автор: РБК-Украина

Правоохранители Одесской области объявили масштабную зачистку региона от представителей криминалитета. Отработка региона продолжается уже неделю.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что на протяжении недели проводятся обыски у подозреваемых в распространении преступного влияния на криминогенную обстановку. Только в Одессе с прошлой пятницы разоблачили более 10-ти человек, связанных с "ворами в законе". У них изъяли десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотики.

В частности, вчера у семерых жителей Беляевки, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета, изъяли наркотики, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещдоки. Боеприпасы, оружие и наркотически также изъяли у нескольких жителей Вилково и Арцыза.

Также полиция задержала 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в кражах из автомобилей одесситов. Кроме того, разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать фальшивую валюту путем скупки транспортных средств. Отработка области продолжается.

Напомним, ранее на протяжении двух дней в Одессе проводили обыски у представителей криминалитета. Среди изъятых вещей - гранаты, пулеметы и винтовки.

А СБУ разоблачила деятельность разветвленной сети агитаторов, которые через интернет дестабилизировали Украину накануне майских праздников.

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Новости Украины Одессакриминалзачистка