Поліція оголосила зачистку Одеської області від криміналітету

Повідомляється, що протягом тижня проводяться обшуки у підозрюваних у поширенні злочинного впливу на криміногенну обстановку. Тільки в Одесі з минулої п'ятниці викрили більше 10-ти осіб, пов'язаних зі "злодіями в законі". У них вилучили десятки одиниць різної зброї, сотні патронів різного калібру та наркотики.

Зокрема, вчора у сімох жителів Біляївки, які позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету, вилучили наркотики, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речдоки. Боєприпаси, зброю та наркотично також вилучили у кількох жителів Вилкового та Арциза.

Також поліція затримала 30-річного вихідця з Закавказзя за підозрою в крадіжках з автомобілів одеситів. Крім того, викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати фальшиву валюту шляхом скупки транспортних засобів. Відпрацювання області триває.