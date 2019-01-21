В полиции рассказали, сколько случаев нетрезвого вождения зафиксировали в 2018

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В 2017 году этот показатель превысил 114 тысяч случаев

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что в Украине в 2018 году зафиксировали более 110 тысяч случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

По его словам, в 2017 году этот показатель превысил 114 тысяч.

"В 2018 году полицейскими зафиксировано более 110 тысяч случаев управления в состоянии опьянения водителями (в 2017 году этот показатель превысил 114 тысяч)... Пока водители будут садиться за руль нетрезвыми и пренебрегать всеми правилам, мы будем останавливать, выявлять, привлекать к ответственности. Пока не сведем эту проблему в нашей стране на нет. Сейчас это одна из наших целей, и мы приложим максимум усилий, чтобы ее достичь", - отметил Билошицкий.

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции, с начала 2019 года уже были составлены 4 тысячи материалов за нетрезвое вождение.

"К слову, год только начался, а мы уже имеем более 4 тысяч составленных материалов за управление в состоянии опьянения. Употребляйте ответственно. Будьте сознательными. И помните, что на кону ваша жизнь и здоровье ... и не только ваше", - написал он.

Напомним, в конце ноября 2018 года Верховная Рада Украины установила, что максимальные штрафы для украинских водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии увеличены до 51 тысячи гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2018 года Нацполиция в рамках операции "Перевозчик" обнаружила 21 водителя автобусов в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, на украинских дорогах произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий с начала 2018 года.