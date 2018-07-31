Нацполиция обнаружила 21 водителя автобусов в состоянии алкогольного опьянения

В ходе операции "Перевозчик" было выявлено 764 технически неисправные транспортные средства

Национальная полиция в рамках операции "Перевозчик" выявила 21 водителя автобусов в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в рамках операции правоохранители осмотрели почти 28 тысяч транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. При этом выявлено 764 технически неисправные транспортные средства, в том числе 148 автобусов, которые были переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов.

Кроме этого, выявлено более 5 тысяч водителей, которые допустили нарушения законодательства.

"Среди них - 21 водитель, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 водителей не прошли ежесменный предрейсовый медицинский осмотр или не был проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств", - отметил Фацевич.

Напомним, Нацполиция зафиксировала за 23 июля 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, 24 июля в Нацполиции сообщили, что за полгода по вине пьяных водителей произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), из них более 340 - с пострадавшими.