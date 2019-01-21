У поліції розповіли, скільки випадків нетверезого водіння зафіксували в 2018

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У 2017 році цей показник перевищив 114 тисяч випадків

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що в Україні у 2018 році зафіксували понад 110 тисяч випадків керування автомобілем напідпитку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

За його словами, у 2017 році цей показник перевищив 114 тисяч.

"У 2018 році поліцейськими зафіксовано понад 110 000 випадків керування у стані сп'яніння водіями (у 2017 році цей показник перевищив 114 тисяч)… Доки водії будуть сідати за кермо нетверезими і нехтувати усіма правилами, доти ми будемо зупиняти, виявляти, притягувати до відповідальності. Аж поки не зведемо цю проблему у нашій країні нанівець. Наразі, це одна з наших цілей, і ми докладемо максимум зусиль щоб її досягнути", - зазначив Білошицький.

За словами першого замначальника департаменту патрульної поліції, з початку 2019 року вже було складено 4 тисячі матеріалів за нетверезе керування.

"До слова, рік тільки розпочався, а ми вже маємо понад 4000 складених матеріалів за керування у стані сп‘яніння. Вживайте відповідально. Будьте свідомими. І пам’ятайте, що на кону ваше життя та здоров’я… і не тільки ваше", - написав він.

Нагадаємо, у кінці листопада 2018 року Верховна рада України встановила, що максимальні штрафи для українських водіїв за керування транспортними засобами в нетверезому стані збільшено до 51 тисячі гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2018 року Нацполіція у рамках операції "Перевізник" виявила 21 водія автобусів у стані алкогольного сп'яніння. Додамо, на українських дорогах сталося понад 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод з початку 2018 року.