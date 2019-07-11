Полиция обнародовала фотороботы нападавших на офицера в Закарпатской области

В полиции обнародовали фотороботы злоумышленников, которые совершили нападение на офицера полиции в Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, 11 июля в 9:30 было совершено нападение на начальника облуправления защиты экономики Андрея Иванкива, когда он на собственном автомобиле остановился на перекрестке возле дома на улице Загорская. При выезде на главную улицу, неизвестный мужчина обстрелял его автомобиль.

В результате обстрела, был поврежден автомобиль, однако сам Иванкив телесных повреждений не получил.

По данному факту было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 348 УК Украины. На территории области ввели специальный оперативный план "Сирена".

"В совершении данного правонарушения подозреваются двое: 1- рост 175 см. Возраст до 25 лет, одет: синяя куртка до колена, на голове имел парик седого цвета, также капюшон, очки темного цвета, на куртке на поясе кобура с левой стороны в кобуре оружие рукояткой вперед, кобура черного цвета тканевая , темные спортивные штаны и кеды светлого цвета. 2 - лицо на велосипеде возраст 24-25 лет, круглолицый, волосы короткие русые, брюки темного цвета, майка серого цвета, предварительно может направляться в микрорайон "Новый" г. Ужгород", - говорится в сообщении.

В связи с приведенным, личный состав будет ориентирован на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ужгороде 11 июля обстреляли автомобиль начальника облуправления защиты экономики Андрея Иванкива. В автомобиль правоохранителя было произведено пять выстрелов.

Кроме того, в Одесской области задержали подозреваемого в обстреле автомобиля полицейских Великой Михайловки. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.