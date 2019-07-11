Поліція оприлюднила фотороботи нападників на офіцера в Закарпатській області

В поліції оприлюднила фотороботи зловмисників, які скоїли напад на офіцера поліції в Закарпатській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

Як повідомляється, 11 липня о 9:30 було скоєно напад на начальника облуправління захисту економіки Андрія Іванківа, коли він на власному автомобілі зупинився на перехресті біля будинку на вулиці Загорська. При виїзді на головну вулицю, невідомий чоловік обстріляв його автомобіль.

В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, проте сам Іванків тілесних ушкоджень не отримав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 КК України. На території області ввели спеціальний оперативний план "Сирена".

"У скоєнні даного правопорушення підозрюються двоє: 1 - зріст 175 див. Вік до 25 років, одягнений: синя куртка до коліна, на голові мав перуку сивого кольору, також капюшон, окуляри темного кольору, на куртці на поясі кобура з лівої сторони в кобурі зброю рукояткою вперед, кобура чорного кольору тканинна , темні спортивні штани, кеди світлого кольору. 2 - особа на велосипеді вік 24-25 років, круглолиций, волосся коротке русяве, брюки темного кольору, футболка сірого кольору, попередньо може направлятися в мікрорайон "Новий" р. Ужгород", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з наведеним, особовий склад буде орієнтований на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цього кримінального злочину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ужгороді 11 липня обстріляли автомобіль начальника облуправління захисту економіки Андрія Іванківа. В автомобіль правоохоронця було проведено п'ять пострілів.

Крім того, в Одеській області затримали підозрюваного в обстрілі автомобіля поліцейських Великої Михайлівки. Чоловікові загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.