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На Закарпатье обстреляли автомобиль офицера полиции

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 13:49
На Закарпатье обстреляли автомобиль офицера полиции
Фото: место происшествия (mukachevo.net)

В автомобиль правоохранителя было произведено пять выстрелов

В Ужгороде сегодня утрам, 11 июля, обстреляли автомобиль начальника облуправления защиты экономики Андрея Иванкива. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает РБК-Украина.

По словам Авакова, в автомобиль правоохранителя было произведено пять выстрелов.

"У нас сегодня утром произошло чрезвычайное событие, при котором 5 выстрелов было произведено в нашего офицера на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была направленная акция в попытке остановить эфективно действующее подразделение полиции, которое на Закарпатье борется с контрабандой", - сообщил он.

 

Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, Аваков отметил, что сегодняшние события не остановят борьбу с контрабандой в регионе.

"В течение последних нескольких месяцев полицией ведется системная атака на всю контрабандную инфраструктуру Западного региона. И мы видим, что недобросовестные люди таким образом пытаются сопротивляться. Хочу заявить, что это нас ни в коей мере не остановит, а наоборот делает более решительными", - сказал Аваков.

 

Фото: mukachevo.net

Глава Нацполици Сергей Князев отметил, что в результате происшествия пострадала женщина, которая проходила мимо.

"Одна из рабочих версий, это результат той эффективной работы, которую осуществляют подразделения Нацполиции в регионе", - заявил он, отметив, что сегодняшнее происшествие является покушением на правоохранителя.

 

#НАЖИВО: Брифінг очільника #МВС України Арсен Аваков та глави Національна поліція України Сергій Князєв

Опубліковано МВС України Четвер, 11 липня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце июня текущего года сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины изъяли на Закарпатье рекордную партию контрабандных сигарет.

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Новости Украины ЗакарпатьепокушениеАрсен Аваков
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