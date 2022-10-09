Поліція Німеччини почала розслідування щодо пошкодження "Північних потоків"

Німеччини почала розслідування щодо пошкоджень у газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Направила до датського острова Борнхольм два кораблі ВМС із водолазами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Місія сформована зі службовців федеральної поліції Німеччини і Бундесверу. Також до операції долучили два судна німецьких ВМС:
До датського острова Борнхольм кораблі вирушили вже 7 жовтня. На борту перебувають водолази, які повинні задокументувати пошкодження труб.
Також тиждень тому розслідування розпочала й Швеції, яка направила до місця інциденту підводний човен.
Наразі розглядається декілька версій щодо пошкодження труб, одна з них - результат саботажу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.
Тим часом в Росії запропонували Європі постачати газ неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".
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