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Поліція Німеччини почала розслідування щодо пошкодження "Північних потоків"

Фото: поліція Німеччини почала розслідування щодо пошкодження "Північних потоків" (nord-stream2.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччини почала розслідування щодо пошкоджень у газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Направила до датського острова Борнхольм два кораблі ВМС із водолазами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Місія сформована зі службовців федеральної поліції Німеччини і Бундесверу. Також до операції долучили два судна німецьких ВМС:

  • тральщик-шукач мін Dillingen;
  • багатоцільовий корабель Mittelgrund.

До датського острова Борнхольм кораблі вирушили вже 7 жовтня. На борту перебувають водолази, які повинні задокументувати пошкодження труб.

Також тиждень тому розслідування розпочала й Швеції, яка направила до місця інциденту підводний човен.

Наразі розглядається декілька версій щодо пошкодження труб, одна з них - результат саботажу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Тим часом в Росії запропонували Європі постачати газ неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

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