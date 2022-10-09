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Полиция Германии начала расследование касаемо повреждения "Северных потоков"

Фото: полиция Германии начала расследование повреждения "Северных потоков" (nord-stream2.com)
Автор: Сергей Пышкин

Германии начала расследование повреждений в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединились два судна немецких ВМС:

  • тральщик-искатель мин Dillingen;
  • многоцелевой корабль Mittelgrund.

К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.

Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.

В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них результат саботажа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"обнаружили три утечки. Страны Европы подозревают, что причиной этого мог быть саботаж.

Тем временем в России предложили Европе снабжение газом невредимой нитью трубопровода "Северный поток-2".

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Северный потокРоссийская Федерация