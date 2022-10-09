Полиция Германии начала расследование касаемо повреждения "Северных потоков"

Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединились два судна немецких ВМС:

тральщик-искатель мин Dillingen;

многоцелевой корабль Mittelgrund.

К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.

Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.

В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них результат саботажа.