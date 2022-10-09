Полиция Германии начала расследование касаемо повреждения "Северных потоков"

Германии начала расследование повреждений в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединились два судна немецких ВМС:
К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.
Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.
В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них результат саботажа.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"обнаружили три утечки. Страны Европы подозревают, что причиной этого мог быть саботаж.
Тем временем в России предложили Европе снабжение газом невредимой нитью трубопровода "Северный поток-2".
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