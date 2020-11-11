Поліція назвала причину в'їзду автомобіля в зупинку в Одесі

Фото: на місці ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Правоохоронці встановили попередню причину вчорашньої аварії на проспекті Небесної Сотні в Одесі. Попередньо, водій автомобіля Toyota, який в'їхав у зупинку громадського транспорту, перевищував швидкість.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Водій Toyota зараз перебуває у статусі підозрюваного та затриманий на час слідства. Остаточне рішення про його причетність до аварії ухвалять після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада в Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії постраждали чотири людини, які перебували на зупинці.

Як уточнили в поліції, з місця ДТП в Одесі госпіталізували двох жінок та двох неповнолітніх. Водій не мав ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Пізніше правоохоронці розповіли, що до ДТП в Одесі причетний ще один автомобіль. Toyota в'їхав у зупинку, щоб уникнути зіткнення з BMW, який здійснював маневр.