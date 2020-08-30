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Полиция назвала предполагаемых организаторов поджога автомобиля "Схем"

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня правоохранители продолжают устанавливать заказчиков поджога автомобиля журналистов программы "Схемы". Сейчас установлены два предполагаемых организатора.

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Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По словам Небытова, сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых в организации поджога. Согласно распространенной им информации, в организации преступления подозревают Юрия Проценко и Дмитрия Ободовського. Они могли действовать в составе организованной преступной группы.

"Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряженность между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил Небытов.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль журналистов программы "Схемы". Полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины. В среду, 26 августа, правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых в причастности к поджогу автомобиля.

Кроме того, еще двух подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" правоохранители обещали объявить в розыск.

Добавим, издание "Радио Свобода" опубликовало видео поджога автомобиля журналистов.

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