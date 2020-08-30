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Поліція назвала ймовірних організаторів підпалу автомобіля "Схем"

Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні правоохоронці продовжують встановлювати замовників підпалу автомобіля журналістів програми "Схеми". Наразі встановлено двох ймовірних організаторів.

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Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, зараз поліція розшукує двох підозрюваних в організації підпалу. Згідно з поширеною ним інформацією, в організації злочину підозрюють Юрія Проценка та Дмитра Ободовського. Вони могли діяти у складі організованої злочинної групи.

"Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями та журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Поліція відкрила справу за статтею 194 Кримінального кодексу України. У середу, 26 серпня, правоохоронці повідомили про затримання двох підозрюваних у причетності до підпалу автомобіля.

Крім того, ще двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" правоохоронці обіцяли оголосити у розшук.

Додамо, видання "Радіо Свобода" опублікувало відео підпалу автомобіля журналістів.

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