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Стрілянина в Канзас-Сіті: поліція назвала офіційну причину інциденту

П'ятниця 16 лютого 2024 01:40
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Стрілянина в Канзас-Сіті: поліція назвала офіційну причину інциденту Фото: стрілянина в Канзас-Сіті викликана не екстремізмом (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Причиною вчорашньої стрілянини біля залізничної станції в американському місті Канзас-Сіті стала сварка між кількома людьми, а не екстремізм. Інцидент стався під час святкування виграшу в Суперкубку місцевої команди з американського футболу "Чіфс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шеф місцевої поліції Стейсі Грейвс зазначила, що правоохоронці затримали двох неповнолітніх і одного дорослого, також було знайдено кілька одиниць вогнепальної зброї. За її словами, причиною інциденту стала "суперечка між кількома людьми", стрілянина була випадковою, а не цілеспрямованою атакою на святковий захід.

Грейвс також додала, що двоє присутніх на параді вболівальників затримали одного з трьох підозрюваних.

За оновленими даними поліції, внаслідок стрілянини поранень зазнали 23 людини у віці від 8 до 47 років. Єдиною загиблою в інциденті виявилася популярна місцева радіоведуча Ліза Лопес-Гальван.

Поліція намагається з'ясувати, чи був ще хтось причетний до інциденту та обіцяє притягнути усіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, в середу, 14 лютого, в місті Канзас-Сіті, штат Міссурі, сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевої футбольної команди "Чіфс" у Суперкубку НФЛ. Раніше поліція повідомляла про одну загиблу і 22 поранених людей.

Інциденти зі стріляниною в США

Днями невідомий влаштував стрілянину в метро Нью-Йорка. Внаслідок інциденту одна людина загинула і ще п'ятеро зазнали поранень.

Наприкінці жовтня минулого року у США сталася масова стрілянина в місті Льюістон, штат Мен. Загинули понад 20 людей.

Також у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину. Загинуло двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.

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