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Поліція назвала нову кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі

Фото: в Ізюмі знайдено вже 427 тіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергія Пантелеєва під час брифінгу.

"На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловік, 5 - діти"

За його словами, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їх стать, цим займатимуться судово-медичні експерти.

"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті", - розповів Пантелеєв.

Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Додамо, раніше РБК-Україна оприлюднило фоторепортаж, де показало, як велике місто на півдні Харківської області повертається до мирного життя.

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