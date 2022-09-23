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Полиция назвала новое количество эксгумированных тел в Изюме

Фото: в Изюме найдено уже 427 тел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергея Пантелеева во время брифинга.

"На сегодняшний день мы завершаем эксгумацию тел наших граждан погибших и похороненных в городе Изюм. На данный момент полицией поднято с земли 427 тел наших граждан, из которых 202 - это тела женщин, 189 тел человек, 5 - дети "

По его словам, 11 тел настолько изуродованы, пока нельзя установить их пол, поэтому этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты.

"Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. Большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти", - рассказал Пантелеев.

Он добавил, что точная причина гибели каждого гражданина будет установлена в результате дополнительных экспертных исследований.

Напомним, что ВСУ освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Ранее РБК-Украина обнародовало фоторепортаж, где показало, как большой город на юге Харьковской области возвращается к мирной жизни.

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