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Поліція назвала кількість учасників акцій з перекриття доріг в Україні

Новини » Інфраструктура    21.11.2018 - 13:47
Поліція назвала кількість учасників акцій з перекриття доріг в Україні
Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загальна кількість учасників акцій, власників "євроблях", по Україні становить понад тисячу осіб

Участь в акціях з перекриття доріг в України беруть понад тисячу осіб, найбільше - в Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, станом на 21 листопада у низці регіонів України тривають масові заходи водіїв авто на єврономерах.

"За попередніми підрахунками, станом на ранок загальна кількість учасників загалом по державі становить понад тисячу осіб. Найбільша кількість зафіксована у Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто)", - йдеться у повідомленні. 

Поліція назвала кількість учасників акцій з перекриття доріг в Україні

Фото: перекриття доріг в Україні (npu.gov.ua)

За даними поліції, наразі частково обмеженим залишається рух у 7 областях: Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській.

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, протестуючі власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дороги в 16 областях України. У Києві власники авто на іноземній реєстрації блокували рух громадського транспорту.

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