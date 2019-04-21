В Николаеве возле участка задержали группу вооруженных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На работу участка инцидент не повлиял

В Николаеве в день выборов президента Украины, вблизи избирательного участка, правоохранители задержали восьмерых человек, которые имели при себе оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу гражданской сети ОПОРА.

Как сообщается, инцидент случился возле участка №480815, который расположен на территории Николаевского зоопарка.

"Внимание спецназовцев ТОР привлекли неизвестные молодые люди спортивного телосложения с дорожными сумками, которые находились поблизости участковой избирательной комиссии, базирующейся на территории Николаевского зоопарка. В сумке одного из них патрульные обнаружили охотничье ружье, поэтому все восемь человек в возрасте от 23-х до 28-ми лет для выяснения обстоятельств были приглашены к Ингульскому отдела полиции", - говорится в сообщении.

В то же время, сами жители Днепра заверили, что приехали в Николаев в поисках работы, но устроиться не удалось, поэтому именно собирались возвращаться.

"Владелец гладкоствольного охотничьего ружья "Сайга" предоставил правоохранителям разрешительные документы и пояснил, что оружие он вез с собой для самозащиты", - сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам наблюдателя ОПОРЫ, на работу участка инцидент не повлиял, голосование продолжилось.

Напомним, в Национальную полицию состоянию на 19:00 поступило 1167 сообщений связанных с нарушениями во время голосования на выборах президента Украины.

РБК-Украина писало, что в Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в ящик для голосования. Так, в 114 избирательном округе на участке № 440543, который находится в селе Теплое, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал пачку бюллетеней, которые были в ящике для голосования.