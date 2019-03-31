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В Донецкой обл. членов комиссии заставили подписать чистый протокол

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 20:23
В Донецкой обл. членов комиссии заставили подписать чистый протокол
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла производство

Полиция зафиксировала нарушения на выборах президента Украины в Донецкой области - председатель участковой избирательной комиссии (УИК) заставила членов избирательной комиссии подписать чистый протокол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, сообщение о нарушение зафиксировано около 14:00. Председатель УИК №140769 округа №50 (Доброполье) заставляла членов комиссии поставить свои подписи на чистых протоколах.

На место выехала следственно-оперативная группа Добропольского отдела полиции, которая зафиксировала данный факт, опросила все стороны, а также свидетелей инцидента. После отобрания объяснений и сбора необходимых материалов сведения о данном событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

В дальнейшем собранные полицейскими материалы были изъяты сотрудниками прокуратуры для изучения. Сейчас открыто уголовное производство по статье 158 Уголовного кодекса Украины – фальсификация избирательных документов.Продолжается проверка.

РБК-Укрнаїна писало, что в МВД сообщили, что по фактам нарушений в ходе выборов на 19:00 открыто 25 уголовных производств. Всего на данный момент в полицию поступило 1768 сообщений.

Кроме того, в день выборов в Украине, по состоянию на 19:00, до уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой поступило 702 обращений о нарушение прав избирателей.

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