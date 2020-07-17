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Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности из-за акции протеста в Киеве

Киев, Пятница 17 июля 2020 12:00
Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности из-за акции протеста в Киеве
Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители заступили на усиленное дежурство

Из-за массовой акции протеста в Киеве, в ходе которой уже была потасовка между протестующими и полицией, усилили меры безопасности. Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как уточняется, работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Напомним, под Верховной радой уже второй день протестуют из-за "языкового" законопроекта. В частности, сегодня около 50 митингующих пытались попасть в Раду с палками, но их остановила полиция. В результате этого между ними произошла потасовка.

Также протестующие разожгли костер у здания парламента. Корреспондент РБК-Украина сообщает, что пострадавших нет.

Отметим, "языковой" законопроект должны рассмотреть сегодня в Раде. В документе говорится, что переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года будет отменен.

Напомним, его раскритиковал языковой омбудсмен и призвал снять с рассмотрения парламента.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала языковой закон

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