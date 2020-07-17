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Поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки через акцію протесту в Києві

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 12:00
Поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки через акцію протесту в Києві
Фото: протест в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці заступили на посилене чергування

Через масову акцію протесту в Києві, в ході якої вже була штовханина між протестувальниками та поліцією, посилили заходи безпеки. Поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як уточнюється, працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Нагадаємо, під Верховною радою вже другий день протестують через "мовний" законопроект. Зокрема, сьогодні близько 50 мітингувальників намагались потрапити в Раду з палками, але їх зупинила поліція. В результаті цього між ними сталась штовханина.

Також протестувальники розпалили вогнище біля будівлі парламенту. Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що постраждалих немає.

Зазначимо, "мовний" законопроект мають розглянути сьогодні в Раді. В документі говориться, що перехід російськомовних середніх класів на навчання українською з 1 вересня 2020 року буде скасовано.

Нагадаємо, його розкритикував мовний омбудсмен та закликав зняти з розгляду парламенту.

Раніше повідомлялось, що Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала мовний закон

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