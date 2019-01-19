Полиция не нашла взрывчатку в ТРЦ "Магелан" в Киеве

Фото: ТР "Магеллан" (Wikimapia)

ТРЦ работает в обычном режиме

В Киеве сегодня, 19 января, неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ "Магелан", который находится на проспекте Академика Глушкова. В ходе проверки правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных и подозрительных предметов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.

Как отмечается, полиция проверила информацию о заминировании торгово - развлекательного центра

"Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Заведение работает в привычном режиме", - отметили в ведомстве.

Материалы по этому факту внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Голосеевского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят мероприятия для установления лица, сообщившего о заминировании.

РБК-Украина писало, что правоохранителям сегодня неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ "Магелан".

По словам пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, на месте дежурили спасатели.

Напомним, 17 декабря 2018 в Киеве неизвестные сообщили о заминировании здания Шевченковского районного суда города.

Также сообщалось, что 6 декабря, в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной рады Украины.