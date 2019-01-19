В Києві замінували ТРЦ "Магелан"

На місці працюють правоохоронці
У Києві сьогодні, 19 січня, невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар ДСНС в Києві Світлана Водолага.
За її словами, на місці працюють правоохоронці міста Києва.
"До нас надійшла інформація від правоохоронців про замінування ТРЦ "Магелан", - сказала вона.
За її словами ДСНС чергує на місці, "щоб у разі вибуху діяти певним чином".
"Але перевіркою інформації займаються правоохоронці", - додала вона.
Нагадаємо, 17 грудня 2018 в Києві невідомі повідомили про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста.
Окрім того, у Харкові правоохоронці отримали повідомлення про замінування багатоповерхових будинків по вулиці Валентинівська.
Також повідомлялося, що 6 грудня, в Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" будівлі Верховної ради України.