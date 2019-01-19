Поліція не знайшла вибухівку у ТРЦ "Магелан" в Києві

Фото: ТР "Магелан" (Wikimapia)

ТРЦ працює у звичайному режимі

У Києві сьогодні, 19 січня, невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова. В ході перевірки, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції м. Києва.

Як зазначається, поліція перевірила інформацію про замінування торгівельно- розважального центру

"Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Заклад працює у звичному режимі", - зазначили у відомстві.

Матеріали за цими фактом внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Голосіївського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

РБК-Україна писало, що правоохоронцям сьогодні невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Магелан".

За словами прес-секретаря ДСНС в Києві Світлани Водолаги, на місці чергували рятувальники.

Нагадаємо, 17 грудня 2018 в Києві невідомі повідомили про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста.

Також повідомлялося, що 6 грудня, в Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" будівлі Верховної ради України.