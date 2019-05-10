ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция не нашла взрывчатку в двух ТЦ в Одессе

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 13:57
Полиция не нашла взрывчатку в двух ТЦ в Одессе
Фото: минирование в Одессе (facebook.com/gunp.odessa)

Из учреждений были эвакуированы персонал и посетители

Работники полиции проверили сообщение о заминировании двух торговых центров, расположенных в Одессе и Лиманском районе области, и в результате не обнаружили в заведениях взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области в своем Facebook.

Отметим, после сообщения о минировании из ТЦ были эвакуированы посетители и персонал.

 Фото: место происшествия (facebook.com/gunp.odessa)

"По состоянию на 12.35: все объекты и прилегающая к ним территория проверены. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в зданиях двух ТЦ в Одессе.

Как писало РБК-Украина ранее, в ПАО "Укрзализныця" заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Так, с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов.

Подчеркнем, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Добавим, 8 мая во Львове на электронный ящик полиции поступили сообщения о заминировании пяти гостиниц и двух торговых центров города.

В Одессе ищут взрывчатку в двух ТЦ Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать"
Новости Украины ОдессаОдессаполицияминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь