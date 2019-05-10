ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція не знайшла вибухівку в двох ТЦ в Одесі

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 13:57
Поліція не знайшла вибухівку в двох ТЦ в Одесі
Фото: мінування в Одесі (facebook.com/gunp.odessa)

З установ були евакуйовані персонал і відвідувачі

Працівники поліції перевірили повідомлення про замінування двох торгових центрів, розташованих в Одесі і Лиманському районі області, і в результаті не виявили в закладах вибухівку. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Одеській області у своєму Facebook.

Відзначимо, після повідомлення про мінування з ТЦ були евакуйовані відвідувачі і персонал.

 Фото: місце події (facebook.com/gunp.odessa)

"Станом на 12.35: всі об'єкти і прилегла до них територія перевірені. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція шукає вибухівку в будівлях двох ТЦ в Одесі.

Як писало РБК-Україна раніше, в ПАТ "Укрзалізниця" заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Так, з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів.

Підкреслимо, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Додамо, 8 травня у Львові на електронну скриньку поліції надійшли повідомлення про замінування п'яти готелів і двох торгових центрів міста.

В Одесі шукають вибухівку у двох ТЦ Залізничні вокзали стали частіше "мінувати"
Новини України ОдесаОдесаполициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся