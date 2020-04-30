Полиция нашла предполагаемого поджигателя монастыря УПЦ в Одессе

Фото: пожар в Свято-Успенском монастыре (news.church.ua)

Сейчас подозреваемый находится под стражей по решению суда

Правоохранители установили личность подозреваемого в поджоге Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ МП в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода"

По словам пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Екатерины Новачли, мужчину не стали задерживать. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

"Его не задерживали, просто сообщили ему о подозрении. 29 апреля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Размер залога - 168 тысяч гривен", - сообщила Новачли.

Причины, побудившие мужчину поджечь монастырь, пока не известны. В то же время, по информации местных СМИ, поджигателем мог быть бывший послушник монастыря.

Уголовное дело открыли по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога. Мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел в ночь на 24 апреля. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали в 03:41. Огонь распространился на площадь 480 квадратных метров. Пожар уничтожил хозяйственное здание и повредила некоторые конструкции монастыря. Полиция рассматривала только одну версию пожара - поджог.

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за поджога сухостоя в одном из населенных пунктов Обуховского района сгорели 5 дачных домов.