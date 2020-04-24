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В Одессе ночью горел православный монастырь

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 11:44
В Одессе ночью горел православный монастырь
Фото: пожар в монастыре (od.dsns.gov.ua)

В результате пожара пострадавших нет

В ночь на 24 апреля в Одессе произошел пожар на территории православного монастыря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар произошел на территории Свято - Успенского мужского монастыря. На момент прибытия пожарных наблюдалось возгорание отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали в 03:41 на площади 480 квадратных метров.

"В результате пожара уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в монастыре (od.dsns.gov.ua)

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области продолжается тушение лесных пожаров. По состоянию на 24 апреля, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах.

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