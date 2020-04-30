Поліція знайшла ймовірного палія монастиря УПЦ в Одесі

Фото: пожежа у Свято-Успенському монастирі (news.church.ua)

Наразі підозрюваний знаходиться під вартою за рішенням суду

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у підпалі Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ МП в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

За словами речниці Одеської обласної прокуратури Катерини Новачлі, чоловіка не стали затримувати. Наразі він знаходиться під вартою за рішенням суду.

"Його не затримували, просто повідомили йому про підозру. 29 квітня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Розмір застави - 168 тисяч гривень", - повідомила Новачлі.

Причини, що спонукали чоловіка підпалити монастир, наразі не відомі. Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ, палієм міг бути колишній послушник монастиря.

Кримінальну справу відкрили за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Чоловіку загрожує від 3 до 10 років в’язниці.

Пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася в ніч на 24 квітня. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 і ліквідували о 03:41. Вогонь поширився на площу 480 квадратних метрів. Пожежа знищила господарську будівлю та пошкодила деякі конструкції монастиря. Поліція розглядала тільки одну версію пожежі - підпал.

Раніше повідомлялося, що у Київській області через підпал сухостою в одному з населених пунктів Обухівського району згоріли 5 дачних будинків.