Полиция направила в суд обвинительный акт по делу о взрывах в Кропивницком

Следователи Кропивницкого отдела полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт по делу о взрывах Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, обвинительный акт направлен в отношении должностного лица по ч.2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

"Вследствие нарушений, допущенных должностным лицом, на территории, где располагалась генераторные станция и автомобильная стоянка, возник пожар, что в дальнейшем привело к взрывам автомобильных цистерн со сжиженным газом. В результате происшествия один человек погиб, еще двое - получили телесные повреждения средней степени тяжести. Кроме того, ряд транспортных средств были повреждены или полностью уничтожены огнем", - сообщили в МВД.

Отмечается, что всего в ходе расследования потерпевшими признаны 20 человек, которым был нанесен ущерб на более 3 млн гривен. На данный момент обвинительный акт находится на рассмотрении суда.

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 27 марта 2019 года в Кропивницком прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка.

По факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. Впоследствии руководителя общества с ограниченной ответственностью "Элан-Ви" взяли под стражу.