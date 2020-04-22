Поліція направила до суду обвинувальний акт у справі про вибухи у Кропивницькому

Слідчі Кропивницького відділу поліції завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт у справі про вибухи Кропивницькому. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, обвинувальний акт направлений у відношенні посадової особи за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

"Внаслідок порушень, допущених посадовою особою, на території, де розташовувалася генераторні станція, автомобільна стоянка, виникла пожежа, що в подальшому призвело до вибухів автомобільних цистерн зі скрапленим газом. В результаті події одна людина загинула, ще двоє - отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Крім того, ряд транспортних засобів були пошкоджені або повністю знищені вогнем", - повідомили в МВС.

Наголошується, що всього в ході розслідування потерпілими визнані 20 осіб, яким було завдано збитків на понад 3 млн гривень. На даний момент обвинувальний акт знаходиться на розгляді суду.

Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року у Кропивницькому прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка.

За фактом вибухів у Кропивницькому на газозаправній станції двом особам оголосили підозра в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Згодом керівника товариства з обмеженою відповідальністю "Елан-Ві" взяли під варту.