Полиция начала расследование нападения на ромов в Киеве

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на ромов в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отметили в полиции, дело открыто в связи с публикацией в интернете совершения неправомерных действий неизвестных по отношению к ромам на Саперно-Слободской улице.

"Правоохранители уже пообщались с автором публикации и получили соответствующие свидетельства. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились и автор публикации и волонтеры", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, которые объединены с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов или лишение свободы от 2 до 5 лет.

По информации СМИ, нападение на поселение ромов произошло 29 апреля. В результате неизвестные сожгли палатку, где проживала семья, а самих ромов избили.

Напомним, пару недель назад в Ивано-Франковске разгорелся скандал с участием ромов, которых мэр города Руслан Марцинкив поручил вывезти за пределы города. Позже полиция открыла дело по данному факту.

Сам Марцинкив объяснил, что поручил вывезти из города тех ромов, которые нарушают карантин.