UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Поліція Львова спростували чутки про знайдене обезголовлене тіло чоловіка

06:54 05.09.2026 Сб
2 хв
В мережі поширювали неправдиву інформацію про тіло без голови
aimg Катерина Коваль
Фото: причину загибелі встановлять після експертизи (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Львові поліція встановлює обставини загибелі чоловіка, тіло якого виявили в каналізаційному колекторі на вулиці Скорини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

2 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 45-річного львів'янина, який мав хронічне захворювання. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік міг перебувати в районі вулиці Скорини.

4 вересня його тіло виявили в каналізаційному колекторі.

Попередньо ознак насильницької смерті не виявили - остаточну причину загибелі встановлять за результатами судово-медичної експертизи.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі всі обставини події встановлюють.

У поліції наголосили, що поширювана в мережі інформація про виявлення на вулиці Скорини тіла чоловіка без голови не відповідає дійсності.

Наприкінці серпня в Одесі чоловік убив батьків та поранив брата, після чого забарикадувався в квартирі й застрелився сам, коли приїхала поліція. Раніше повідомлялося, як у Києві чоловік вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.

Ще один резонансний випадок стосувався стрілянини в Києві, під час якої загинули двоє чоловіків-іноземців - сварка виникла через неподілені гроші, вкрадені в українців з квартир під час відключень світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львів