Поліція Львова спростували чутки про знайдене обезголовлене тіло чоловіка

Наприкінці серпня в Одесі чоловік убив батьків та поранив брата, після чого забарикадувався в квартирі й застрелився сам, коли приїхала поліція. Раніше повідомлялося, як у Києві чоловік вистрілив у сусіда з травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, підпалив її та взяв вогнепальну зброю.

Ще один резонансний випадок стосувався стрілянини в Києві, під час якої загинули двоє чоловіків-іноземців - сварка виникла через неподілені гроші, вкрадені в українців з квартир під час відключень світла.