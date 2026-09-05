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Полиция Львова опровергли слухи о найденном обезглавленном теле мужчины

06:54 05.09.2026 Сб
2 мин
В сети распространяли ложную информацию о теле без головы
aimg Екатерина Коваль
Фото: причину гибели установят после экспертизы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во Львове полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено в канализационном коллекторе на улице Скорины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

2 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении 45-летнего львовянина, страдавшего хроническим заболеванием. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчина мог находиться в районе улицы Скорины.

4 сентября его тело было обнаружено в канализационном коллекторе.

Предварительно признаков насильственной смерти не выявили - окончательную причину гибели установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства происшествия устанавливают.

В полиции подчеркнули, что распространяемая в сети информация об обнаружении на улице Скорины тела мужчины без головы не соответствует действительности.

В конце августа в Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, после чего забаррикадировался в квартире и застрелился сам, когда приехала полиция. Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.

Еще один резонансный случай касался стрельбы в Киеве, во время которой погибли двое мужчин-иностранцев - ссора возникла из-за неподеленных денег, украденных у украинцев из квартир во время отключений света.

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