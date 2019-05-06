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Полиция Львова не обнаружила взрывчатку на объектах

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 17:23
Полиция Львова не обнаружила взрывчатку на объектах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители после эвакуации людей обследовали здания и прилегающие к ним территории - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено

Полиция Львова не подтвердила информацию о "минировании" восьми отелей города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Львовской области. 

Как сообщалось, во Львове заминировали здания на улицах Звенигородской, Городокской, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы.

По адресам, указанным в сообщении, работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители после эвакуации людей обследовали здания и прилегающие к ним территории - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

"Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщает пресс-служба. 

Ранее сообщалось, что во Львове 6 мая неизвестные сообщили в полицию о заминировании восьми отелей

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове сообщили о заминировании семи отелей. В частности, сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 09:07. Полиция проводит эвакуация людей. 

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