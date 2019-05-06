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Во Львове ищут взрывчатки в 8 отелях

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 10:37
Во Львове ищут взрывчатки в 8 отелях
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории

Во Львове неизвестные сообщили в полицию о заминировании восьми отелей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Львова.

Сообщили о заминировании зданий на улицах Звенигородской, Городокской, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы.

"По указанным в уведомлении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о "минировании" пяти храмов в центре города. Сотрудники полиции провели обследование церкви святого Андрея Первозванного, храма Преображения Господня, церкви Святой Троицы, храма Святого Андрея и Иосафата, церкви святого Андрея, церкви святых апостолов Пера и Павла. Информация о "минировании" не подтвердилась.

Напомним, в марте львовские полицейские задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала во Львове. "Минером" оказался житель Пустомытовского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

 

 

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