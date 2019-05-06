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В Харькове сообщили о заминировании 7 отелей

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 10:24
В Харькове сообщили о заминировании 7 отелей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверяет информацию

В Харькове неизвестные сообщили о заминировании семи отелей, происходит эвакуация людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Харькова.

В частности, сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 09:07.

"В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в полиции.

Напомним, в прошлом месяце в Харькове четыре дня подряд поступали сообщения о "минировании" зданий. Полиция проверила сообщение о минировании 5 объектов в Харькове 22 апреля. "Минировали" вокзал, завод, две школы и ресторан. Отмечается, что правоохранители не нашли взрывчатки.

РБК-Украина писало, что за сутки 21 апреля в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о заминировании -15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в период с 13:20 до 17:30 в полицию поступило пять анонимных сообщений о заминировании объектов во Львове.

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