Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Поліція ліквідувала стрільця в Києві під час затримання, - МВС

18:33 18.04.2026 Сб
1 хв
Нападник, який захопив супермаркет, не пережив зустрічі з підрозділом КОРДу
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: нападника ліквідували поліцейські спецпризначенці (Getty Images)

Київського стрільця, який 18 квітня влаштував на вулиці одного з районів стрілянину та захопив супермаркет, ліквідували під час затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Читайте також: Стрілянина у школі на Закарпатті: підліток отримав підозру, розкрито нові деталі

"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники", - написав міністр.

Він підтвердив, що під час операції стрільця було ліквідовано. Наразі уточнюється кількість жертв нападника. Підтверджується, що є загиблі та поранені внаслідок атаки.

Нагадаємо, раніше ми писал, що в суботу ввечері, 18 квітня, невідомий чоловік відкрив вогонь по людях в одному з районів Києва. Через його напад були вбиті та поранені на вулицях столиці.

Нападник розстрілював людей з автоматичної зброї, а згодом захопив супермаркет та взяв у заручники частину відвідувачів та персоналу. На місце прибули поліція та підрозділи поліцейського спецназу КОРД, які підготували штурм захопленої будівлі.

Загалом зараз відомо вже про 10 постраждалих та двох загиблих внаслідок стрілянини. Кількість ймовірних жертв уточнюється.

