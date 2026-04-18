Поліція ліквідувала стрільця в Києві під час затримання, - МВС

Київського стрільця, який 18 квітня влаштував на вулиці одного з районів стрілянину та захопив супермаркет, ліквідували під час затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Читайте також: Стрілянина у школі на Закарпатті: підліток отримав підозру, розкрито нові деталі
"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники", - написав міністр.
Він підтвердив, що під час операції стрільця було ліквідовано. Наразі уточнюється кількість жертв нападника. Підтверджується, що є загиблі та поранені внаслідок атаки.
Нагадаємо, раніше ми писал, що в суботу ввечері, 18 квітня, невідомий чоловік відкрив вогонь по людях в одному з районів Києва. Через його напад були вбиті та поранені на вулицях столиці.
Нападник розстрілював людей з автоматичної зброї, а згодом захопив супермаркет та взяв у заручники частину відвідувачів та персоналу. На місце прибули поліція та підрозділи поліцейського спецназу КОРД, які підготували штурм захопленої будівлі.
Загалом зараз відомо вже про 10 постраждалих та двох загиблих внаслідок стрілянини. Кількість ймовірних жертв уточнюється.