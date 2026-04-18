Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Полиция ликвидировала стрелка в Киеве во время задержания, - МВД

18:33 18.04.2026 Сб
1 мин
Нападавший, захвативший супермаркет, не пережил встречи с подразделением КОРДа
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: нападавшего ликвидировали полицейские спецназовцы (Getty Images)

Киевского стрелка, который 18 апреля устроил на улице одного из районов стрельбу и захватил супермаркет, ликвидировали во время задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Читайте также: Стрельба в школе на Закарпатье: подросток получил подозрение, раскрыты новые детали

"Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики", - написал министр.

Он подтвердил, что во время операции стрелок был ликвидирован. Сейчас уточняется количество жертв нападавшего. Подтверждается, что есть погибшие и раненые в результате атаки.

Напомним, ранее мы писал, что в субботу вечером, 18 апреля, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в одном из районов Киева. Из-за его нападения были убитые и раненые на улицах столицы.

Нападающий расстреливал людей из автоматического оружия, а затем захватил супермаркет и взял в заложники часть посетителей и персонала. На место прибыли полиция и подразделения полицейского спецназа КОРД, которые подготовили штурм захваченного здания.

Всего сейчас известно уже о 10 пострадавших и двух погибших в результате стрельбы. Количество вероятных жертв уточняется.

