Поліція ліквідувала канал поставки мікросхем для "шахедів" з ЄС до Росії

В ході розслідування було отримано два справних "шахеди", які росіяни використовували для ударів по Україні. Йдеться про Shahed-136 та Mohajer-6.

"Їх розклали на компоненти та за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України встановили ряд виробників високотехнологічної продукції, блоків управління та мікросхем з Євросоюзу та США, продукція яких потрапляла в Росію для виробництва ударних дронів всупереч встановленим санкціям й обмеженням", - пише пресслужба.

Усю зібрану інформацію було передано до Європолу й скеровано до компетентних правоохоронних органів країн Європейського союзу. Першим на запит відгукнулась Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди. Було розпочато міжнародну операцію "Дрейк".

Під час операції було зібрано докази щодо російського підприємця, який постійно мешкає на території Нідерландів. Протягом останніх семи місяців в обхід санкцій він постачав на територію Росії мікросхеми для потреб Збройних сил та оборонного комплексу країни-терориста.

"З метою маскування своєї протиправної діяльності ділок використовував фіктивні фірми, зареєстровані на Мальдівах. На підставі зібраних в рамках міжнародної операції "Дрейк" доказів, суд міста Роттердам виніс фігуранту вирок - півтора року позбавлення волі та 200 000 євро штрафу", - додає пресслужба.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Ворог регулярно використовує вищезгадані БпЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через допомогу Кремлю, проти Тегерану були запроваджені чисельні санкції.

Зокрема в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів".