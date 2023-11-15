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Полиция ликвидировала канал поставки микросхем для "шахедов" из ЕС в Россию

Фото: Полиция ликвидировала канал поставки микросхем для "шахедов" из ЕС в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Следователи Национальной полиции, в рамках международной операции, ликвидировали канал поставки компонентов для "шахедов" из Евросоюза в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В ходе расследования было получено два исправных "шахэда", которые россияне использовали для ударов по Украине. Речь идет о Shahed-136 и Mohajer-6. 

"Их разложили на компоненты и при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины установили ряд производителей высокотехнологичной продукции, блоков управления и микросхем из Евросоюза и США, продукция которых попадала в Россию для производства ударных дронов вопреки установленным санкциям и ограничениям", - пишет пресс-служба. 

Вся собранная информация была передана в Европол и направлена в компетентные правоохранительные органы стран Европейского союза. Первым на запрос откликнулась Служба расследования финансовых преступлений Министерства финансов Королевства Нидерланды. Была начата международная операция "Дрейк".

В ходе операции были собраны доказательства в отношении российского предпринимателя, который постоянно проживает на территории Нидерландов. В течение последних семи месяцев в обход санкций он поставлял на территорию России микросхемы для нужд Вооруженных сил и оборонного комплекса страны-террориста. 

"С целью маскировки своей противоправной деятельности делец использовал фиктивные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах. На основании собранных в рамках международной операции "Дрейк" доказательств, суд города Роттердам вынес фигуранту приговор - полтора года лишения свободы и 200 000 евро штрафа", - добавляет пресс-служба.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. Враг регулярно использует вышеупомянутые БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Из-за помощи Кремля против Тегерана были введены многочисленные санкции.

В частности, в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов".

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